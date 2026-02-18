Reggio Calabria la magia svelata | un viaggio tra storia rituali e oggetti misteriosi alla Biblioteca De Nava

Reggio Calabria ha aperto le porte alla mostra sulla magia, dopo che un'antica leggenda locale ha raccontato di rituali nascosti nel centro storico. La mostra, che si svolge alla Biblioteca De Nava, presenta venti oggetti provenienti da diverse epoche e culture, alcuni mai esposti prima. I visitatori possono ammirare amuleti, pergamene e strumenti misteriosi, tutti legati a pratiche magiche antiche. La mostra, dedicata agli appassionati di mistero e storia, rimarrà aperta fino alla fine di marzo. È un’opportunità per scoprire i segreti di pratiche antiche ancora affascinanti.

La Magia Rivelata: Reggio Calabria Esplora un Secolo di Rituali e Oggetti Misteriosi. Reggio Calabria ospiterà giovedì 19 febbraio una singolare lezione sulla storia della magia, analizzando venti oggetti provenienti da culture ed epoche differenti. L'iniziativa, promossa dall'associazione culturale Anassilaos in collaborazione con la Biblioteca Pietro De Nava, intende svelare come la magia si sia manifestata attraverso strumenti di guarigione, protezione e divinazione, offrendo una prospettiva inedita su un aspetto fondamentale dell'esperienza umana. Un Viaggio nel Tempo e nello Spazio: La Biblioteca De Nava come Palcoscenico. "Ars magica": una storia in 20 oggetti alla biblioteca Pietro De Nava. La professoressa Marina Montesano ha scelto di parlare di