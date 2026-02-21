Politica e giustizia viaggio nella storia La modernità di Siena agli inizi del Trecento
Nel 1300 Siena attraversava un momento di grande tensione tra politica e giustizia, causata dalle continue lotte tra le fazioni. Questa situazione portava spesso a scontri e decisioni rapide, influenzando la vita quotidiana dei cittadini. Le faide tra le famiglie nobili e le autorità comunali alimentavano un clima di instabilità. Una serie di eventi dimostra come le tensioni si riflettessero anche nelle decisioni giudiziarie. La città affrontava così una fase di profondi cambiamenti sociali e politici.
Il rapporto spesso conflittuale tra politica e giustizia è problema antichissimo non risolvibile che con equilibri temporanei, sempre ridiscutibili. Nel motto biblico ‘Amate la giustizia, Voi che giudicate la terra’ (Sapienza I, 1) giudicare equivale a ‘governare’ usando tutti i poteri necessari. Perciò la separazione dei poteri è stata di regola auspicata, ma non praticata soprattutto quando un potere forte è voluto intervenire con riforme incisive nell’assetto tradizionale della società, sia con governi monarchici che repubblicani. Il caso senese è emblematico, e non a caso la Repubblica di Siena intorno al 1300 è ritenuta precocemente moderna.🔗 Leggi su Lanazione.it
17 febbraio: tra sport, spazio e politica, un viaggio nella storia di ieri e oggi.Il 17 febbraio, una giornata ricca di avvenimenti, ha visto protagonisti sport, spazio e politica, lasciando tracce importanti nel passato e nel presente.
Leggi anche: Frieren - Oltre la fine del viaggio 2, recensione primo episodio: sentimenti e nuovi iniziVedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: I quattro chiodi e il martello dell’autorità, viaggio nella riforma che vuole riscrivere la giustizia; Referendum giustizia, le strategie dei comitati per vincere. Lo sprint? Dopo Sanremo; La Giustizia in Italia e il tema dei diritti in Usa: questa sera torna PresaDiretta; La settimana politica: le ultime rilevazioni sul Referendum Giustizia.
Politica e giustizia, viaggio nella storia. La modernità di Siena agli inizi del TrecentoL’intervento di Mario Ascheri: dal Costituto in volgare al Malgoverno del Lorenzetti, dal Governo dei Nove all’Università ... msn.com
Ma questa è giustizia politica o giustizia e basta?Nel bailamme italico, dove il particulare spesso prevale sul generale, anche l'azione principe della Repubblica, la Giustizia, soffre alla perdita di terzietà, per essere usata e/o strumentalizzata ... affaritaliani.it
Referendum giustizia, lo sfogo di Cacciari: “Non santifico la magistratura, ma la politica vuole subordinarla” - facebook.com facebook
Riforma Giustizia: scontro tra politica e magistratura dopo le parole di Nordio. Decreto energia: in CdM la prossima settimana. Con @petergomezblog @alesallusti @zucconideputato @antoniomisiani @agnelli_paolo #DavideTabarelli #LuigiGabriele #ReStart x.com