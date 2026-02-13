Wanna Marchi, 83 anni, è stata investita sulle strisce pedonali a Milano. La veterana volto della tv ha raccontato di essere caduta in avanti sul marciapiede, con la faccia “stravolta”. Il video postato sui social mostra il suo volto tumefatto e il racconto di un incidente che ha scosso i follower. La donna si trovava in via Montenapoleone, tra negozi di lusso e passanti smarriti. La scena ha attirato l’attenzione di molti passanti, che hanno soccorso l’anziana. La polizia indaga sulla dinamica, mentre Wanna Marchi si riprende tra commenti

L'83enne ha raccontato con un video sui social l'incidente che l'ha vista coinvolta a Milano Incidente per Wanna Marchi a Milano. L'83enne ha raccontato come sarebbero andati i fatti in un video, mostrandosi piena di lividi in faccia e nelle mani: "La mia faccia è un po' stravolta, le mie man. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Incidente per Wanna Marchi a Milano: "Investita sulle strisce, sono caduta in avanti sul marciapiede, ho la faccia stravolta" - VIDEO

Approfondimenti su wanna marchi

Wanna Marchi è stata investita da un’auto mentre attraversava sulle strisce in via Del Ricordo, a Milano.

Wanna Marchi è finita sotto un'auto mentre attraversava sulle strisce pedonali a Milano.

Ultime notizie su wanna marchi

Argomenti discussi: Wanna Marchi investita da un'auto a Milano, il video dopo l'incidente: Sono devastata; Wanna Marchi investita da un'auto: La mia faccia è stravolta, sono devastata; La macchina, i sassi, il dolore incredibile, Wanna Marchi investita da un'auto a Milano; Wanna Marchi investita per strada a Milano.

Wanna Marchi devastata dopo l’incidente a Milano: ecco cosa le è accadutoWanna Marchi, celebre per le sue televendite che l’hanno resa un volto noto della tv italiana, ha recentemente condiviso sui social un’esperienza che l’ha profondamente colpita. A 83 anni, la storica ... msn.com

Incidente per Wanna Marchi, spuntano le immagini del viso pieno di lividi e graffi: come sta adessoWanna Marchi racconta di essere stata investita: il video sui social con il volto pieno di lividi, graffi ed ematomi spaventa i fan. donnaglamour.it

Wanna Marchi si mostra con il volto tumefatto, paura per la donna: cosa le è successo - facebook.com facebook

Wanna Marchi investita da un'auto a Milano: «Ero sulle strisce, sono devastata. Ma non cercherò risarcimenti» x.com