Marcianise celebra 10 anni di LEGO® Certified Store | eventi speciali al Centro Campania

A dieci anni dalla sua apertura, il LEGO® Certified Store di Marcianise presso il Centro Campania ha organizzato eventi speciali per celebrare questa ricorrenza. La collaborazione tra il Gruppo LEGO e Percassi è iniziata una decade fa e, in occasione di questa tappa, sono previste diverse iniziative rivolte ai clienti che hanno frequentato il negozio nel tempo. L'iniziativa coinvolge anche altri punti vendita che sono stati aperti in Italia grazie alla stessa partnership.