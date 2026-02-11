magic store i 10 anni della svolta i nostri giochi da tavolo hanno fatto centro

Forlì celebra i dieci anni di Magic Store, il negozio di giochi da tavolo aperto nel 1999. Dopo due decenni, il negozio si conferma un punto di riferimento per gli appassionati della zona. La casa editrice MS Edizioni, nata dalla stessa realtà, festeggia i suoi primi dieci anni, segnando una svolta importante. I giochi di successo e la crescita del negozio dimostrano come il settore dei giochi da tavolo abbia ancora molto da offrire.

Forlì, 11 febbraio 2026 – Lo storico negozio Magic Store, fondato nell’ormai lontano ‘99 e divenuto negli anni un punto di riferimento per gli appassionati di giochi, è solo la punta dell’iceberg della casa editrice forlivese MS Edizioni, che proprio quest’anno compie 10 anni. Un anniversario importante sottolineato col rinnovamento del marchio e l’inaugurazione di una nuova fase di sviluppo. "Un passaggio simbolico – sottolinea Andrea Porati, responsabile della comunicazione – che accompagna una fase di crescita e di consolidamento dell ’azienda, oggi riconosciuta a livello nazionale nel panorama ludico”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

