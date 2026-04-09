Lego e Percassi | 10 anni di partnership Festa con eventi speciali negli store e la Play Machine

Lego e Percassi celebrano dieci anni di collaborazione con eventi speciali negli store e l’introduzione della Play Machine. La partnership coinvolge il Gruppo Lego, noto per i mattoncini più diffusi al mondo, e la società bergamasca Percassi, attiva nel settore immobiliare in Italia. La ricorrenza è stata festeggiata con iniziative dedicate ai clienti e alle famiglie, per tutto il giorno.

Bergamo, 9 aprile 2026 – Mattoni veri e mattoncini per gioco, i più famosi del mondo. Il rapporto fra Gruppo Lego la bergamasca Percassi, soggetto leader in Italia nel ramo immobiliare. I due colossi festeggiano i dieci anni di una partnership di successo, avviata nel 2016 quando l’azienda bergamasca ottenne l’esclusiva per l’apertura dei flagship store in cui sono in vendita i prodotti griffati dal marchio danese. Il percorso di crescita ha portato all’apertura di 29 Lego Certified Store in Italia e alla nascita di una community di migliaia di appassionati. Prima nel centro commerciale di Arese, in provincia di Milano, poi presso Le Gru a Torino, nel centro Campania di Marcianise, a Bergamo presso Oriocenter, nella Galleria Porta di Roma e in Piazza San Babila a Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Lego e Percassi: 10 anni di partnership. Festa con eventi speciali negli store (e la Play Machine) Leggi anche: Energia Sociale scende in campo negli eventi della Campania: partnership strategica con Mosaiko Leggi anche: Atalanta-Juve, la festa negli spogliatoi e i complimenti del presidente Percassi - Video