Questa settimana si è scoperto che il conduttore del Grande Fratello Vip cambierà ancora. Alfonso Signorini non sarà più al timone, e al suo posto ci sarà Ilary Blasi. La decisione è stata annunciata ufficialmente, e ora i fan aspettano di vedere come cambierà il programma senza Signorini. Intanto, circolano già le prime ipotesi sui nuovi sviluppi dello show.

Ormai è ufficiale: Alfonso Signorini non condurrà il Grande Fratello Vip e al suo posto ci sarà Ilary Blasi. Sino a qualche mese fa però, prima che il caso sollevato da Fabrizio Corona scoppiasse, il conduttore stava preparando il cast della trasmissione. E in queste ore la lista dei vip scelti – ancora segreta – è stata svelata. GF Vip, la lista dei concorrenti di Alfonso Signorini. Molto prima della puntata di Falsissimo in cui Fabrizio Corona ha svelato i messaggi fra Alfonso Signorini e Antonio Medugno, il conduttore era intento a creare il cast della nuova edizione del Grande Fratello Vip. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Grande Fratello Vip, svelata la lista segreta dei concorrenti scelti da Alfonso Signorini

Approfondimenti su Grande Fratello Vip

Dopo le polemiche, la produzione del Grande Fratello Vip ha deciso di rifare i casting.

Ultime notizie su Grande Fratello Vip

