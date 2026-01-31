Grande Fratello Vip svelata la lista segreta dei concorrenti scelti da Alfonso Signorini

Questa settimana si è scoperto che il conduttore del Grande Fratello Vip cambierà ancora. Alfonso Signorini non sarà più al timone, e al suo posto ci sarà Ilary Blasi. La decisione è stata annunciata ufficialmente, e ora i fan aspettano di vedere come cambierà il programma senza Signorini. Intanto, circolano già le prime ipotesi sui nuovi sviluppi dello show.

Ormai è ufficiale: Alfonso Signorini non condurrà il Grande Fratello Vip e al suo posto ci sarà Ilary Blasi. Sino a qualche mese fa però, prima che il caso sollevato da Fabrizio Corona scoppiasse, il conduttore stava preparando il cast della trasmissione. E in queste ore la lista dei vip scelti – ancora segreta – è stata svelata. GF Vip, la lista dei concorrenti di Alfonso Signorini. Molto prima della puntata di Falsissimo in cui Fabrizio Corona ha svelato i messaggi fra Alfonso Signorini e Antonio Medugno, il conduttore era intento a creare il cast della nuova edizione del Grande Fratello Vip. 🔗 Leggi su Dilei.it

