Paolo Bonolis torna in televisione con “Taratata” e presenta due serate speciali. Questa volta non condurrà il solito show, ma si occuperà di riproporre il format musicale francese. La prima puntata andrà in onda questa sera, mentre la seconda è prevista per il 16 febbraio. Bonolis ha scelto di tornare in prima linea dopo le recenti polemiche e il coinvolgimento di personaggi come Pucci, Povia e Taratata che hanno fatto discutere. La sua presenza promette di portare un po’ di entusiasmo e di musica vera, lontano

Paolo Bonolis torna alla conduzione della prima serata con “Taratata ” – storico format musicale francese – con due eventi stasera, lunedì 9 febbraio, e il 16 febbraio. Sul palco della ChorusLife Arena di Bergamo, per la prima puntata, grandi protagonisti della scena musicale: Biagio Antonacci, Emma, Elisa, Giorgia, Ligabue e Max Pezzali. Ospite speciale sarà Giorgio Panariello. “È una serata con tutta la musica italiana suonata e cantata dal vivo da grandissimi interpreti con i quali ci divertiamo a giocare non solo a sentire le loro canzoni, – ha detto Bonolis – ma a vedere duetti particolari. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Pucci si è sentito minacciato? Ha fatto bene a ritirarsi da Sanremo 2026, è un ottimo comico. Povia scrive bene, anche se politicamente fa discutere. Taratata mi ha fatto tornare l’entusiasmo”: così Paolo Bonolis

