Napoli approvato il bilancio 2026 | una manovra da 610 milioni per il rilancio del territorio

Il bilancio 2026 della Città Metropolitana di Napoli riceve l’approvazione, grazie a una manovra da 610 milioni di euro destinata a migliorare scuole, strade e ambiente. La decisione si basa sulla necessità di rilanciare il territorio e affrontare le criticità locali. La ripartizione dei fondi mira a interventi concreti che coinvolgono diverse aree della città metropolitana. La discussione ha coinvolto numerosi rappresentanti politici e tecnici del territorio.

Via libera al bilancio 2026 della Città Metropolitana di Napoli: 610 milioni per scuole, strade e ambiente. Manfredi: "Ente protagonista dello sviluppo". La Città Metropolitana di Napoli traccia la rotta per l'anno a venire. Con il via libera definitivo arrivato dall'aula di Santa Maria la Nova, l'Ente ha ufficializzato un documento contabile che mette sul piatto ben 610 milioni di euro (con una disponibilità di cassa che tocca il miliardo) per trasformare il volto della provincia. Il cuore della manovra finanziaria batte forte per l'istruzione. La quota più rilevante delle risorse, pari al 25% del totale, è destinata agli istituti scolastici: 150 milioni di euro serviranno non solo a mantenere in efficienza le strutture attuali, ma anche a edificare nuove cittadelle dell'apprendimento in diverse aree dell'area metropolitana.