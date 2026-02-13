Carta d’identità elettronica a Roma nuovi open day il 14 e 15 febbraio | dove e come prenotarsi

A Roma, sabato 14 e domenica 15 febbraio, gli uffici anagrafici dei Municipi V, VIII, XI e XV, oltre all’ex Pit, apriranno le porte per consentire ai cittadini di ottenere gratuitamente la nuova carta d’identità elettronica. La novità è che in questi open day sarà possibile prenotare direttamente sul posto, senza bisogno di appuntamenti precedenti, e il servizio sarà dedicato esclusivamente a chi deve rinnovare o richiedere per la prima volta il documento digitale.

Sabato 14 e domenica 15 febbraio uffici anagrafici dei Municipi V, VIII, XI e XV ed ex Pit aperti per la carta d’identità elettronica a Roma.🔗 Leggi su Fanpage.it Carta d’identità elettronica a Roma, nuovi open day il 7 e 8 febbraio: dove e come prenotarsi Sabato 7 e domenica 8 febbraio, gli uffici anagrafici di alcuni Municipi di Roma saranno aperti per permettere ai cittadini di ottenere la carta d’identità elettronica. Roma, carta identità elettronica: nuovo open day nel weekend 14 e 15 febbraio A Roma si ripropone l’appuntamento con gli open day dedicati alla carta di identità elettronica. Contenuti correlati Argomenti discussi: Rilascio carta di identità elettronica; Open day per la carta di identità elettronica il 7 e 8 febbraio; Sito Istituzionale | CIE, open day 7 e 8 febbraio 2026; Notizie - Open Day rilascio carte d'identità e tessere elettorali. Rende, obbligo Carta d’Identità Elettronica: ecco come e quando cambiare il documentoIl Comune di Rende avvia le procedure per la sostituzione definitiva delle vecchie carte d'identità cartacee con i nuovi modelli elettronici (CIE). cosenzapost.it Savona, carta d’identità elettronica obbligatoria da agosto: ma sono ancora 5 mila quelle cartaceeDal 3 agosto il vecchio documento non sarà più valido. L’appello dell’Anagrafe a effettuare il passaggio in tempo ... ilsecoloxix.it ’` Dal 3 agosto 2026 la vecchia carta d’identità in formato cartaceo non sarà più valida. Dal Comune di Venafro, così come altrove, l’invito alla cittadinanza ad attivarsi per tempo - facebook.com facebook