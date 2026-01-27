L' istituto Vitrioli-Principe di Piemonte-Galileo Galilei Pascoli protagonista nei campionati di astronomia

L'istituto Vitrioli-Principe di Piemonte-Galileo Galilei Pascoli si distingue nei campionati di astronomia, offrendo agli studenti un'opportunità di crescita e coinvolgimento. La scuola contribuisce a contrastare la percezione di apatia tra i giovani, promuovendo interesse e motivazione attraverso attività educative e competizioni scientifiche.

In un contesto sociale in cui gli studenti più giovani vengono spesso rappresentati come apatici e poco motivati, la scuola è chiamata a svolgere un ruolo decisivo nel contrastare tali stereotipi. In questa direzione si colloca l'esperienza dell'istituto comprensivo Vitrioli Principe di Piemonte-Galileo Galilei Pascoli, che si distingue per risultati di particolare rilievo in ambito scientifico. "Su queste basi - spiega la Dirigente Scolastica, Dott.ssa Maria Morabito -l'Istituto ha progressivamente costruito un'identità di scuola a vocazione sperimentale, capace non solo di applicare i modelli ministeriali, ma anche di elaborarli e integrarli in progetti originali, alcuni dei quali hanno raggiunto una significativa risonanza a livello nazionale.

