Manfredonia bonifica ecoballe zona PIP D46

A Manfredonia, nella zona industriale PIP D46, sono iniziate le operazioni di bonifica dei residui delle ecoballe provenienti dalla Campania. Le operazioni riguardano il sito che aveva subito un incendio e che ora viene sottoposto a interventi di rimozione e smaltimento. Le attività sono state avviate il 10 marzo 2026 e sono in corso per completare la procedura di bonifica.

Nella zona industriale PIP D46 sono finalmente iniziate le operazioni di bonifica dei residui delle ecoballe provenienti dalla Campania, rimasti nell'area a seguito dell'incendio che aveva interessato il sito. Continueremo a monitorare la situazione, aggiunge Manzella, affinché le operazioni proseguano fino alla completa bonifica dell'area. Un ringraziamento a tutti gli operatori e agli enti coinvolti per il lavoro avviato.