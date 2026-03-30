Sparatoria in una scuola in Argentina | 15enne uccide un tredicenne otto feriti Un collaboratore scolastico ferma l’aggressore

In Argentina, una sparatoria avvenuta in una scuola ha causato un morto e otto feriti tra gli studenti. L'aggressore, un quindicenne, ha sparato contro i suoi compagni e successivamente è stato fermato da un collaboratore scolastico. La polizia ha arrestato il giovane subito dopo l'evento, che si è verificato durante l’orario di lezione. Le autorità stanno indagando sulle cause dell'accaduto.

Un quindicenne ha sparato in una scuola argentina uccidendo un tredicenne e ferendo otto compagni. Arrestato grazie a un assistente L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Sparatoria in una scuola in Canada: una donna uccide nove persone e poi si uccideUna donna armata ha aperto il fuoco martedì pomeriggio all’interno della Tumbler Ridge Secondary School, nella provincia canadese della British... Reggio Emilia, avrebbe abusato di otto alunne: sospeso un collaboratore scolasticoAvrebbe indotto otto alunne di età inferiore ai 14 anni a subire abusi sessuali costringendole ad avere contatti fisici forzati in luoghi isolati... Tutti gli aggiornamenti su Sparatoria in una scuola in Argentina... Temi più discussi: Messico, 15enne spara a scuola e uccide due donne. Sui social i video shock prima della strage; Social e minori, la sentenza Usa riapre il caso: Valditara li indica tra i fattori della violenza a scuola; Disgustato: il padre di una vittima della Columbine attacca il nuovo film di Zendaya; Unisciti a noi per contrastare l'islamofobia come razzismo sistemico. Tragedia in Florida: sparatoria in una scuola, 17 mortiIl bilancio è di 17 vittime. Dovrebbero essere per lo più studenti oltre a qualche insegnante. La tragedia, l’ennesima causata dalle armi, è avvenuta alla Marjory Stoneman Douglas High School di ... 105.net Messico, 15enne spara a scuola e uccide due donne. Sui social i video shock prima della strageUna sparatoria in una scuola ha sconvolto la città di Lázaro Cárdenas, nello stato messicano di Michoacán. Un ragazzo di 15 anni, studente dello stesso istituto, ha aperto il fuoco uccidendo due donne ... msn.com “Faccio una sparatoria e poi mi ammazzo”: il piano del 17enne che inneggiava a Filippo Turetta x.com Due minori coinvolti in una sparatoria al rione Sanità di Napoli - facebook.com facebook