Presunti abusi in una scuola a Casavatore genitori in protesta | allontanato un collaboratore scolastico

A Casavatore, i genitori di alcuni studenti hanno organizzato un presidio davanti a una scuola in seguito a presunti abusi avvenuti all’interno della struttura. La protesta è stata motivata dalla richiesta di chiarimenti e rispetto delle norme di sicurezza. Il dirigente scolastico ha confermato di aver avviato un’indagine interna e di aver allontanato un collaboratore scolastico, nel tentativo di fare luce sulla vicenda.

I genitori hanno attivato un presidio davanti alla scuola e hanno ottenuto un incontro con il dirigente scolastico, che ha confermato di aver avviato una indagine interna per fare luce sull'accaduto e di aver allontanato un collaboratore scolastico. 🔗 Leggi su Fanpage.it Casavatore, sospetti abusi in una scuola: scatta la protesta dei genitoriMomenti di forte tensione davanti all’istituto comprensivo De Curtis di Casavatore, in provincia di Napoli, dove numerosi genitori hanno organizzato... Leggi anche: Abbracci forzati, baci rubati e pressioni psicologiche: misura cautelare a un collaboratore scolastico per presunti abusi su 8 alunne Temi più discussi: Presunti abusi su uno studente, indagata professoressa: i carabinieri l’hanno prelevata da scuola; L’allenatore ed ex calciatore Salsano a processo per presunti abusi edilizi in Costa Smeralda - L'Unione Sarda.it; Abusi su una paziente in una casa di cura, le indagini partite da una lettera; La setta dell’alchimia - Riti, soldi versati e presunti abusi: smantellato gruppo a Perugia. Disposti quattro fermi. Presunti abusi su minori, genitori in rivolta contro un collaboratore scolastico: spedizioni punitive ormai comuni?Attimi di tensione oggi, 8 aprile, davanti ad una scuola nel napoletano. Un folto gruppo di genitori si è radunato davanti l’istituto protestando contro un collaboratore scolastico, da loro accusato d ... tecnicadellascuola.it L’ex calciatore Salsano a processo per presunti abusi edilizi in Costa SmeraldaTempio Pausania- L'ex calciatore della Sampdoria e ora allenatore, per anni braccio destro di Roberto Mancini, Fausto Salsano, è comparso ieri davanti al giudice del tribunale di Tempio Pausania, in G ... ilsecoloxix.it #Casavatore- Tensione alla scuola De Curtis: genitori in rivolta per presunti abusi su minori #Cronaca #CollaboratoreScolastico #Sospeso #Abusi #Minori #Tensione #NanoTV - facebook.com facebook L’allenatore ed ex calciatore Salsano a processo per presunti abusi edilizi in Costa Smeralda x.com