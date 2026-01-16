Collaboratore scolastico sente puzza di cannabis provenire dal bagno scatta l’allarme

A Pordenone, un collaboratore scolastico ha segnalato una forte odore di cannabis proveniente dai bagni di una scuola. L’episodio ha portato all’intervento delle autorità per verificare la situazione e garantire la sicurezza degli studenti e del personale. La segnalazione evidenzia l’importanza di monitorare e prevenire comportamenti non appropriati negli ambienti scolastici. La vicenda rimane sotto approfondimento delle forze dell’ordine.

