ingiusto licenziamento del nostro collega scatta lo sciopero di 8 ore

Questa mattina a Bologna i dipendenti di un’azienda sono scesi in piazza per uno sciopero di otto ore. La protesta nasce dal licenziamento di un loro collega, che definiscono ingiusto e sproporzionato rispetto al motivo reale. La decisione ha sollevato proteste tra i lavoratori, che chiedono spiegazioni e più tutela. La situazione resta calda e si aspetta una risposta dall’azienda.

Bologna, 6 febbraio 2026 – “Un licenziamento fuori da ogni comprensione e del tutto sproporzionato rispetto all’episodio contestato”. È questo il duro giudizio espresso dall’organizzazione sindacale Allca Cub, che per la giornata di oggi ha proclamato uno sciopero di otto ore a sostegno di un dipendente dell’Ilip, azienda con sede a Bazzano che opera nel packaging, nel Comune di Valsamoggia. Secondo quanto riferito dal sindacato, il lavoratore sarebbe stato licenziato lo scorso 17 dicembre per insubordinazione. Lavoratore licenziato, il sindacato: “Provvedimento ingiusto”. Una decisione che ha spinto Allca Cub a scendere in campo per contrastare quello che viene definito « un provvedimento ingiusto » e chiedendo per questo il ritiro del licenziamento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

