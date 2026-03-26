Israele continua attacchi in Libano Hezbollah risponde con lancio di missili

Israele ha proseguito le operazioni militari in Libano, colpendo diverse postazioni di Hezbollah. In risposta, il gruppo ha lanciato una serie di missili verso obiettivi non specificati. La situazione rimane tesa, con scambi di attacchi tra le forze israeliane e le milizie di Hezbollah. Nessun dettaglio su eventuali vittime o danni è stato comunicato finora.

Continuano gli attacchi di Israele in Libano contro le postazioni di Hezbollah che però risponde con il lancio di missili. Servizio di Maurizio Di Schino TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Israele, continua attacchi in Libano. Hezbollah risponde con lancio di missili Articoli correlati Libano, Israele diffonde video di attacchi contro HezbollahL’esercito israeliano ha diffuso un video che mostra gli attacchi contro presunti obiettivi di Hezbollah in Libano. Missili e droni da Hezbollah: Israele attacca il LibanoAlmeno 10 persone sono state uccise negli attacchi israeliani alla periferia sud di Beirut. Israele, continua attacchi in Libano. Hezbollah risponde con lancio di missili Aggiornamenti e notizie su Israele continua attacchi in Libano... Temi più discussi: La situazione a Gaza: gli aggiornamenti di EMERGENCY; Trump: 'La campagna contro l'Iran continua'. Teheran: 'Se manderanno truppe di terra sarà un altro Vietnam' - LIVEBLOG; Trump chiede aiuto per Hormuz, l'Europa si sfila. Israele invade il Libano, un milione di profughi; Israele colpisce a largo raggio l’Iran. Teheran sferra nuovi attacchi ai Paesi del Golfo. Lo scudo anti missile di Israele sotto pressione per gli attacchi di Hezbollah e IranMissili iraniani verso la capitale e raffiche di Hezbollah dal Libano mettono sotto pressione il sistema di difesa di Tel Aviv. Le autorità avvertono la popolazione: Ci aspettano giorni difficili ... ilsole24ore.com Lo scontro si alza di livello: attacchi incrociati agli impianti di gasAl 19esimo giorno di guerra, raid di Israele sulle infrastrutture energetiche di Teheran, che a sua volta danneggia un polo di esportazione di gas del ... avvenire.it Israele ha "eliminato" in un attacco il capo della Marina delle Guardie Rivoluzionarie iraniane, Alireza Tangsiri. Lo conferma il ministro della difesa israeliano, Israel Katz. "Ieri sera, con un'operazione precisa e letale, le Forze di Difesa israeliane hanno elimi - facebook.com facebook Quindi che differenze resterebbero rispetto all'Iran Chiedo ai 'liberali' per Israele. x.com