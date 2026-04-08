Mamma e figlia avvelenate svolta sulla ricina | investigatori in casa per i controlli

Le autorità stanno conducendo controlli in una abitazione, nel quadro delle indagini sulla morte di una donna e della sua figlia quindicenne, avvenuta la mattina di Natale a seguito di un repentino peggioramento delle loro condizioni di salute. Le due persone sono decedute in circostanze che hanno portato gli investigatori a concentrarsi sulla presenza di veleno, in particolare sulla possibile presenza di ricina. La procura ha disposto approfondimenti sul caso.

Proseguono le indagini sulla morte di Antonella Di Ielsi e della figlia quindicenne Sara Di Vita, decedute la mattina di Natale dopo un improvviso peggioramento delle condizioni di salute. L’inchiesta, coordinata dalla Procura di Larino, si concentra su quanto consumato nelle ore immediatamente precedenti al malore: due cene e un pranzo tra il 23 e il 24 dicembre. Gli investigatori stanno ricostruendo in modo puntuale il percorso degli alimenti, le persone presenti e l’eventuale accesso ai cibi, mentre l’ipotesi di reato indicata dagli inquirenti è quella di omicidio volontario. Un passaggio tecnico considerato rilevante riguarda la possibile modalità di assunzione della sostanza tossica. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Mamma e figlia avvelenate, c’è la svolta: cosa si è scoperto sulla ricina. Tirati in mezzo anche quelliLe indagini sulla morte di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara Di Vita, 15 anni, entrano in una fase determinante.

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Mamma e figlia morte avvelenate, la ricina ha agito velocemente. Indagini su tre pasti e i cesti di NataleAl centro delle indagini sulla morte di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara Di Vita, di soli 15 anni, ci sono tre momenti precisi: due cene e un pranzo consumati tra il 23 e ... ilmattino.it

Madre e figlia avvelenate a Campobasso: indagine sui tre pastiLa tragedia che ha portato via madre e figlia a Campobasso, sotto indagine i pasti consumati prima di morire. Ascoltati poi il padre e la sorella maggiore scampata alla tragedia. notizie.it

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