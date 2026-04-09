Madre e figlia morte a Campobasso | marito e altra figlia interrogati per 10 ore ma si dicono tranquillissimi

A Campobasso, il marito e un’altra figlia sono stati interrogati per circa dieci ore dopo la morte di madre e figlia, avvenuta poco dopo Natale. Il marito ha dichiarato di sentirsi

Gianni Di Vita, il marito e padre delle due donne morte con il sospetto da avvelenamento da ricina a Campobasso subito dopo Natale, è stato interrogato in Questura a Campobasso per diverse ora. Subito dopo anche l'altra figlia è stata sentita. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Aveva solo 15 anni. La morte di Dea ha spezzato per sempre la vita di sua madre Mirna. Dal dolore nasce però un racconto intimo e coraggioso: una madre che scrive alla figlia per ritrovarla nei ricordi e dare un senso all’assenza A @dibuonmattino #Tv20 x.com