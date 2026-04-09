Una donna è stata condannata all’ergastolo per aver ucciso la madre di un giovane, in un episodio che ha scosso la città. La vicenda ha provocato grande dolore tra i familiari della vittima, che si sono confrontati con un dolore senza fine. La sentenza è stata emessa dopo un processo durato diverse settimane, durante le quali sono state ascoltate testimonianze e raccolti elementi che hanno portato alla condanna definitiva.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Stefania Russolillo è stata condannata all’ergastolo per l’omicidio di Rosa Gigante, una donna di 72 anni ipovedente. La vittima era la madre del noto tiktoker Donato De Caprio, che gestisce la salumeria Con Mollica o Senza. Questo tragico evento ha scosso la comunità di Pianura, a Napoli, mettendo in luce la brutalità del delitto e la vulnerabilità degli anziani. Il 18 aprile 2023, Rosa Gigante fu trovata morta all’interno della sua abitazione, dove era stata brutalmente strangolata dalla sua vicina di casa, Stefania Russolillo. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Mamma di Donato uccisa, ergastolo per la vicina: il dolore del figlio inconsolabile.

Omicidio mamma di Donato De Caprio (Con Mollica o Senza): ergastolo per la vicina anche in appelloErgastolo confermato a Napoli per Stefania Russolillo, la donna di 48 anni accusata di essere l'assassina di Rosa Gigante, la 72enne ipovedente,...

La Rabbia di una Madre: Il Dolore Inconsolabile per la Perdita di un Figlio e l’Ingiustizia InaccettabileUna madre cammina fuori dal campus di Sion, stringe un cartello con il volto di suo figlio e guarda negli occhi chi ritiene responsabile.

Mamma di Donato uccisa, ergastolo per la vicina: il dolore del figlio inconsolabile.La comunità ha reagito con massiccia solidarietà verso Donato De Caprio, che, nel suo dolore, ha anche voluto ringraziare chi gli è stato vicino. La sua storia è un potente promemoria del valore delle ... napolipiu.com

Uccisa mamma Donato De Caprio: ergastolo per la vicinaErgastolo confermato per Stefania Russolillo, la donna accusata dell'omicidio di Rosa Gigante, mamma di Donato De Caprio. vesuviolive.it