La Rabbia di una Madre | Il Dolore Inconsolabile per la Perdita di un Figlio e l’Ingiustizia Inaccettabile

Una madre si presenta davanti al campus di Sion, stringendo un cartello con la foto di suo figlio scomparso e fissando con sguardo disperato chi pensa abbia causato la sua perdita. La donna si sente tradita e non riesce a contenere il dolore che le brucia dentro. La scena si svolge nel cuore della città, mentre altri passanti si fermano a osservare la scena, increduli.

Una madre cammina fuori dal campus di Sion, stringe un cartello con il volto di suo figlio e guarda negli occhi chi ritiene responsabile. Dentro quello sguardo non c’è retorica: c’è una domanda nuda su giustizia, responsabilità e porte che, in una notte di panico, non si sono aperte. Non esiste perdono, dice Vinciane Stucky. La sua voce è ferma. Parla di rabbia che non passa, di un dolore che non si addomestica. Tiene le foto di Trystan e chiede solo questo: che chi è in aula veda i suoi occhi. Identici ai suoi, identici a quelli che ha perso. La scena è semplice e feroce. Un interrogatorio. Parole che scivolano. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

