Palese e i suoi cent' anni di solitudine Perché il Nodo ferroviario Bari nord resta un miraggio nonostante le promesse

Palese ha raggiunto i cento anni di vita, ma il sogno del Nodo ferroviario Bari Nord rimane irraggiungibile a causa di promesse non mantenute. Le sbarre dei passaggi a livello si abbassano regolarmente, bloccando il traffico e lasciando il quartiere in isolamento. In questo quartiere del Municipio 5, i residenti devono affrontare ogni giorno lunghe attese e disagi, perché l’attesa di una soluzione concreta si protrae da anni senza risultati visibili.

Attese lunghissime, barriere per disabili e piano spostamento in stallo per ritardi e tagli fondi. Residenti spingono per rimedi rapidi, ma senza soldi è tutto fermo Le sbarre si abbassano e il quartiere si ferma. Siamo a Palese, nel Municipio 5, uno dei luoghi in cui l’assenza di soluzioni concrete e risposte in merito al progetto della variante a Nord relativa ai binari pesa “come un macigno” creando disagi quotidiani costanti. Auto incolonnate, pedoni che aspettano anche per oltre trenta minuti che le sbarre del passaggio a livello si aprano Il mare davanti, i binari dietro. Vi porto a Palese, il "Borgo dormitorio" di Bari che non riesce a diventare città Birre, giovani e spaccio.🔗 Leggi su Baritoday.it

I dieci treni peggiori d’Italia: perché tra Bari e Milano viaggiare in orario è un miraggioIl servizio ferroviario tra Bari e Milano presenta notevoli criticità, con treni che spesso non rispettano gli orari previsti.

Bari, muore giovane di 25 anni nel Cpr di PaleseQuesta mattina un giovane di 25 anni, di origini magrebine, è morto nel Centro di permanenza per il rimpatrio di Palese, a Bari.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.