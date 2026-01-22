Strade del litorale invase da rifiuti e detriti dopo il ciclone Harry Rap in azione da Mondello all' Arenella

Dopo il passaggio del ciclone Harry, le strade del litorale sono state interessate da accumuli di rifiuti e detriti. Rap interviene con operazioni di rimozione di fango, detriti, rifiuti misti, pedane, pneumatici, pezzi di legno e barche trascinate dalle onde, per ripristinare la sicurezza e la pulizia delle zone colpite.

VIDEO | Dall'Arenella al Molo Trapezoidale, i danni del ciclone Harry sulla costa palermitana: le immagini

Il presidente della Regione Siciliana annuncia la convocazione della giunta per dichiarare lo stato di emergenza regionale e chiedere quello nazionale. Colpiti oltre 100 chilometri di litorale ionico: gravi danni a strade, abitazioni, stabilimenti balneari e porti

