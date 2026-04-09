Malore alla guida si accascia al volante e muore in piazza
Un uomo di 72 anni ha perso la vita mercoledì mattina dopo essersi sentito male mentre stava parcheggiando la sua auto in una piazza di Manerba. L’incidente si è verificato in via Atleti Azzurri d’Italia, di fronte alla farmacia comunale. La scena è stata notata da un passante che ha assistito alla scena e ha cercato di prestare soccorso. La persona coinvolta era molto conosciuta e apprezzata nella zona.
Franco Diem è morto a 72 anni: a Manerba era conosciutissimo e tanto benvoluto. Si è sentito male mercoledì mattina mentre stava parcheggiando la sua auto in Via Atleti Azzurri d'Italia, di fronte alla piazzetta dove c'è la farmacia comunale: ad accorgersi dell'accaduto è stato un passato, che. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
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