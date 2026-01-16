Ragazza si accascia al volante e muore a 21 anni | dramma nel salernitano

Da salernotoday.it 16 gen 2026

Una giovane donna di 21 anni ha perso la vita in un incidente nel salernitano. La tragedia si è verificata mentre era alla guida, lasciando un vuoto nella comunità locale. Le cause dell’incidente sono ancora da chiarire. La notizia ha suscitato grande cordoglio e attenzione, evidenziando l’importanza della sicurezza stradale e della prevenzione.

Una giovane vita spezzata all’improvviso, nel pieno di una giornata come tante. È morta a soli 21 anni S.A., residente a Mercato San Severino, stroncata da un malore improvviso che non le ha lasciato scampo.Il drammaSecondo le prime ricostruzioni, la tragedia si è consumata nel primo pomeriggio. 🔗 Leggi su Salernotoday.itImmagine generica

