Malore al campo sportivo calciatore si accascia e muore

Un incidente tragico si è verificato al campo sportivo di Collepasso, dove un calciatore si è improvvisamente accasciato e, nonostante i soccorsi, è deceduto. L’evento ha scosso profondamente le comunità di Parabita e Collepasso, lasciando un senso di tristezza e sgomento tra i presenti. La vicenda solleva interrogativi sulla sicurezza e sulla gestione delle emergenze negli spazi sportivi pubblici.

COLLEPASSO – Una serata dedicata allo sport e alla condivisione si è trasformata in un dramma che scuote l’intera comunità di Parabita e Collepasso. Riccardo Chetta, 39 anni, originario di Parabita, ha perso la vita ieri sera a causa di un improvviso malore mentre si trovava sul campo sportivo di Collepasso per una sessione di allenamento. Erano circa le 22 e sul rettangolo di gioco era in corso l’allenamento della Parabita City, associazione sportiva dilettantistica amatoriale di cui Chetta era membro attivo. All’improvviso, l’uomo si è accasciato al suolo, perdendo i sensi davanti ai compagni di squadra. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Malore al campo sportivo, calciatore si accascia e muore Leggi anche: Donna si accascia e muore in mezzo alla strada, malore fatale Leggi anche: Malore ai giardini pubblici: 60enne si accascia e muore all'improvviso La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Tragedia sul campo sportivo di Collepasso: muore a 39 anni durante l’allenamento; Malore durante l'allenamento di calcetto: Riccardo Chetta muore a 39 anni, choc a Parabita; Muore durante l’allenamento, due città sotto choc; Casale Monferrato, stroncato da un malore giocando a calcetto. Malore durante la partita di calcio, 25enne si accascia in campo. Lo staff lo salva con il defibrillatore, è grave - Un arresto cardiaco durante la partita di calcio, la prontezza nel chiamare i soccorsi e istanti di grande paura per un giovane atleta dalle Union Best. ilgazzettino.it Paura al campo sportivo, malore al capitano Zangirolami - Attimi di paura mercoledì sera al campo sportivo di Codigoro, per il malore che ha colpito il capitano della Codigorese... ilrestodelcarlino.it Paura in campo a San Giovanni a Teduccio: calciatore colpito da malore, decisivo l’intervento dell’allenatore avversario - Tra i primi a soccorrere il giovane atleta è stato Giovanni Nappo, allenatore della Pro Poggiomarino, che non ha esitato a lasciare la panchina per raggiungere il centro del campo e prestare le manovr ... agro24.it

Si stacca la seggiovia, muore il calciatore Sebastian Hertner

Durante un allenamento con la sua squadra sul campo di Collepasso, un giocatore del Parabita City di 39 anni è stato colpito da un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo. Riccardo Ghetta lascia moglie e due figli. - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.