Nella mattinata del 9 aprile, milioni di utenti italiani hanno riscontrato problemi con l'accesso e l'utilizzo di WhatsApp. Problemi simili si sono verificati anche su Facebook e Instagram, che hanno registrato malfunzionamenti. La giornata ha visto interruzioni temporanee per le piattaforme di social media, creando disagi tra gli utenti che tentavano di connettersi e condividere contenuti online.

Come capita periodicamente, mattinata del 9 aprile difficile per milioni di utenti italiani alle prese con blocchi e malfunzionamenti di WhatsApp, l’app di messaggistica istantanea più utilizzata al mondo. I primi problemi sono iniziati intorno alle ore 10 di questa mattina con migliaia di segnalazioni. WhatsApp down, ecco dove. In questi casi, la mappa con le segnalazioni in tempo reale sono descritte dal portale web Downdetector: nel caso specifico, il 39% degli utenti ha segnalato problemi con invio e ricezione dei messaggi, il 23% con l’app e il 20% con il login. La mappa con le aree in cui la problematica è maggiore mostra che si tratta delle grandi città del Nord ma in generale nei maggiori capoluoghi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Malfunzionamenti a WhatsApp, problemi anche a Facebook e Instagram: cosa succede

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