Whatsapp Instagram e Facebook a pagamento | cosa sappiamo sugli abbonamenti premium in arrivo

Questo articolo analizza le novità sui servizi a pagamento di WhatsApp, Instagram e Facebook. Meta sta sperimentando abbonamenti premium con funzionalità avanzate e intelligenza artificiale, segnando un possibile cambiamento nel modello di business, da gratuito a a pagamento. Scopri cosa comporta questa evoluzione per gli utenti e le piattaforme social più diffusi.

Meta sperimenta servizi a pagamento con funzioni avanzate e intelligenza artificiale, segnando un possibile cambio di strategia dal modello "gratis finanziato dalla pubblicità".

