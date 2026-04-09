Mail di minacce a Sangiuliano | I traditori del Paese vanno messi al muro e fucilati alla schiena

Da ilfattoquotidiano.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle ultime ore è stata diffusa una mail contenente minacce di morte indirizzate a un esponente del governo. Nel messaggio si leggeva che i traditori del Paese devono essere messi al muro e fucilati alla schiena, con la frase finale che avvertiva che le cose non sarebbero finite bene per loro. La comunicazione è stata resa pubblica e sta al vaglio delle autorità competenti.

“I traditori del Paese vanno messi al muro e fucilati alla schiena. Non credete che finirà bene per voi, vermiciattoli”. La minaccia via mail è arrivata all’ex ministro della cultura Gennaro Sangiuliano, oggi capogruppo di Fratelli d’Italia nel Consiglio regionale della Campania. L’intento del messaggio non lascia spazio a interpretazioni e Sangiuliano si è subito affrettato a denunciare la missiva ai carabinieri. “Non conosco l’origine della mail – ha detto l’ex ministro – può solo essere uno dei tanti leoni da tastiera che già mi tartassano sui social ma che io provvedo puntualmente a perseguire nelle sedi legali. Mi fido, ovviamente,delle istituzioni chiamate a investigare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Minacce di morte via mail a Gennaro Sangiuliano, lettera minatoria al ministro: "Al muro e fucilati"L’ex ministro Gennaro Sangiuliano ha ricevuto una mail con gravi minacce di morte e ha denunciato tutto ai Carabinieri.

Mail di minacce a Sangiuliano: “Leoni da tastiera, ho denunciato ai carabinieri”Tempo di lettura: < 1 minuto “I traditori del Paese vanno messi al muro e fucilati alla schiena.

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