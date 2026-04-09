Mail di minacce a Sangiuliano | I traditori del Paese vanno messi al muro e fucilati alla schiena

Nelle ultime ore è stata diffusa una mail contenente minacce di morte indirizzate a un esponente del governo. Nel messaggio si leggeva che i traditori del Paese devono essere messi al muro e fucilati alla schiena, con la frase finale che avvertiva che le cose non sarebbero finite bene per loro. La comunicazione è stata resa pubblica e sta al vaglio delle autorità competenti.

“I traditori del Paese vanno messi al muro e fucilati alla schiena. Non credete che finirà bene per voi, vermiciattoli”. La minaccia via mail è arrivata all’ex ministro della cultura Gennaro Sangiuliano, oggi capogruppo di Fratelli d’Italia nel Consiglio regionale della Campania. L’intento del messaggio non lascia spazio a interpretazioni e Sangiuliano si è subito affrettato a denunciare la missiva ai carabinieri. “Non conosco l’origine della mail – ha detto l’ex ministro – può solo essere uno dei tanti leoni da tastiera che già mi tartassano sui social ma che io provvedo puntualmente a perseguire nelle sedi legali. Mi fido, ovviamente,delle istituzioni chiamate a investigare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Mail di minacce a Sangiuliano: “I traditori del Paese vanno messi al muro e fucilati alla schiena” Minacce di morte via mail a Gennaro Sangiuliano, lettera minatoria al ministro: "Al muro e fucilati"L’ex ministro Gennaro Sangiuliano ha ricevuto una mail con gravi minacce di morte e ha denunciato tutto ai Carabinieri. Mail di minacce a Sangiuliano: “Leoni da tastiera, ho denunciato ai carabinieri”Tempo di lettura: < 1 minuto “I traditori del Paese vanno messi al muro e fucilati alla schiena. Temi più discussi: Mail di minacce a Sangiuliano: Ho denunciato; Mail di minacce a Sangiuliano, solidarietà dei leader politici: Ora stop agli odiatori seriali; Mail di minacce a Sangiuliano, clima politico degenerato; Minacce via mail a Sangiuliano. Lui: Clima politico degenerato in parole d'odio. Mail di minacce a Sangiuliano, «clima politico degenerato»NAPOLI. Una mail contenente minacce è stata indirizzata al capogruppo di Fratelli d’Italia al consiglio regionale della Campania ed ex ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, che ha provveduto im ... ilroma.net Minacce via mail a Sangiuliano, la solidarietà di Fico: Ogni forma di odio e violenza va respintaI traditori del Paese vanno messi al muro e fucilati alla schiena. Non credete che finirà bene per voi, vermiciattoli: era scritto in una mail di minacce indirizzata al capogruppo di Fratelli d'Ital ... salernotoday.it A cosa serve la mail di convalida E deve arrivare a tutti - facebook.com facebook