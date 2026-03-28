Napoli in arrivo il rinnovo di Rrahmani | con Conte è tornato ad essere uno dei migliori al Mondo

Il Napoli sta lavorando al rinnovo di contratto di Amir Rrahmani, difensore che con l’arrivo di Conte ha riconquistato un ruolo da protagonista. L’accordo dovrebbe essere firmato prima della fine della stagione, consolidando così la sua presenza in rosa. Rrahmani, quindi, continuerà a rappresentare un punto fermo nel reparto difensivo della squadra.

Il Napoli si prepara a blindare uno dei pilastri della propria difesa: Amir Rrahmani è infatti sempre più vicino al rinnovo di contratto, un accordo che dovrebbe arrivare prima della conclusione del campionato. Una scelta che certifica non solo la fiducia del club, ma anche la straordinaria crescita del difensore kosovaro negli ultimi mesi. Sotto la guida di Antonio Conte, Rrahmani ha vissuto una vera e propria rinascita calcistica. Se già in passato aveva mostrato solidità e affidabilità, oggi è diventato molto di più: un leader difensivo, un punto di riferimento costante per l’intero reparto arretrato. Eppure, non molto tempo fa, il suo percorso sembrava aver imboccato una direzione diversa. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

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