È nata Zeya uno dei leopardi più rari al mondo | la speranza passa anche da uno zoo inglese

In un zoo in Inghilterra è nata Zeya, una cucciola di leopardo dell’Amur. È uno dei felidi più rari al mondo, e la sua nascita rappresenta una speranza per questa specie in via di estinzione. La piccola è in buona salute e già attira l’attenzione di visitatori e ricercatori.

