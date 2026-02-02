È nata Zeya uno dei leopardi più rari al mondo | la speranza passa anche da uno zoo inglese
In un zoo in Inghilterra è nata Zeya, una cucciola di leopardo dell’Amur. È uno dei felidi più rari al mondo, e la sua nascita rappresenta una speranza per questa specie in via di estinzione. La piccola è in buona salute e già attira l’attenzione di visitatori e ricercatori.
In uno zoo inglese è nata Zeya, rarissima cucciola di leopardo dell'Amur, uno dei felidi più minacciati del pianeta. In natura, tra Russia e Cina, ne rimangono appena 130 individui.🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su Zeya Leopard
La videotrappola cattura il gatto dalla testa piatta: l’eccezionale avvistamento di uno dei felini più rari (e minacciati) al mondo
Avvistato il leggendario “re dei salmoni”, uno dei pesci più rari e strani del mondo
È stato avvistato lungo la costa della California un esemplare del raro “re dei salmoni”, considerato uno dei pesci più rari e insoliti al mondo.
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.