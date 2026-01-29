Cena di beneficenza dello Juventus official fan club Fossacesia con Angelo Di Livio il ricavato a Progetto Noemi

Gli appassionati dello Juventus official fan club Fossacesia si sono riuniti per una cena di beneficenza, con la presenza di Angelo Di Livio. L’evento, che ha anche festeggiato il 35° anniversario del club “Gaetano Scirea”, ha raccolto fondi destinati a Progetto Noemi. La serata si è svolta tra risate, ricordi e il desiderio di fare del bene.

Una cena di beneficenza e una festa per il 35° anniversario dello Juventus official fan club "Gaetano Scirea". Appuntamento venerdì 30 gennaio, alle ore 20.30, nell'hotel Giardino di Fossacesia per una serata di festa che diventa anche gesto concreto di solidarietà. Ospite speciale sarà Angelo Di Livio, ex calciatore della Juventus, figura di riferimento del calcio italiano, interprete autentico di valori quali impegno, professionalità e spirito di sacrificio. "Siamo felici di festeggiare un anniversario importante dedicando questo traguardo a una finalità benefica. Un evento che vede l'approvazione della società Juventus.

