Evento da non perdere domani (ore 21.15) al Teatro Giacconi di Chiaravalle. E’ " Magazzino 18 ", il musical civile di Simone Cristicchi dedicato alla tragedia dell’esodo giuliano-dalmata. A portarlo in scena è la Compagnia Claet APS di Ancona e Falconara, la prima ad ottenere dal cantautore i diritti ufficiali per rappresentare lo spettacolo. Il 14 giugno Claet porterà lo spettacolo al Teatro Ciscutti di Pola, la città simbolo dell’esodo istriano e della tragedia delle Foibe, durante l’annuale Raduno degli esuli polesani. Lo spettacolo di domani è inserito nella rassegna " A teatro con noi ", organizzata dal Comune. "Magazzino 18" unisce racconto, musica e memoria per riportare alla luce una delle pagine piu` dolorose della storia italiana del Novecento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Magazzino 18", il musical di Cristicchi

"Magazzino 18", la memoria dell’esodo giuliano-dalmata custodita con il teatro civileCHIARAVALLE - Il teatro, come luogo di condivisione e di empatia umana, per meditare sulla complessa e tragica vicenda delle foibe e dell’esodo...

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Promo Magazzino 18 – Il musical civile di Simone Cristicchi

Temi più discussi: Magazzino 18 di Simone Cristicchi. Un musical civile senza scadenze; A Chiaravalle 'Magazzino 18', musical su esodo forzato italiani di Istria e Dalmazia; Magazzino 18 rivive a teatro: memoria, esodo e coscienza civile al Teatro Giacconi di Chiaravalle; Magazzino 18 rivive a teatro: memoria, esodo e coscienza civile venerdì 10 aprile al Teatro Giacconi di Chiaravalle.

A Chiaravalle Magazzino 18, musical su esodo forzato italiani di Istria e DalmaziaIl 10 aprile il Teatro Giacconi di Chiaravalle (Ancona) ospita Magazzino 18, il musical civile di Simone Cristicchi, dedicato alla tragedia dell'esodo giuliano-dalmata. (ANSA) ... ansa.it

Magazzino 18 rivive a teatro: memoria, esodo e coscienza civile al Teatro Giacconi di ChiaravalleVenerdì 10 aprile il Teatro Giacconi di Chiaravalle (AN) ospitera? Magazzino 18, il musical civile di Simone Cristicchi, dedicato alla tragedia dell’esodo giuliano-dalmata. L’evento e? inserito nell ... anconatoday.it

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