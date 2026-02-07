Magazzino 18 la memoria dell’esodo giuliano-dalmata custodita con il teatro civile

A Chiaravalle, il teatro ha preso il palco per ricordare. In occasione del Giorno del Ricordo, un evento ha portato in scena la storia dell’esodo giuliano-dalmata e delle foibe. Uno spettacolo che ha coinvolto il pubblico, facendo rivivere con semplicità e intensità quei momenti difficili. La memoria si trasmette così, tra parole e immagini, in un’atmosfera di rispetto e riflessione.

CHIARAVALLE - Il teatro, come luogo di condivisione e di empatia umana, per meditare sulla complessa e tragica vicenda delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata, in occasione del Giorno del Ricordo che si celebra ogni anno il 10 febbraio. È questa l’idea dell’associazione Claet Aps, che in.🔗 Leggi su Anconatoday.itImmagine generica

