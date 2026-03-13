Iacolino | 90.000 euro e legami con la mafia a Palermo

Salvatore Iacolino, ex manager del Policlinico di Messina, si è presentato oggi davanti ai pubblici ministeri della Procura di Palermo durante un’udienza. Durante l’udienza, ha scelto di non rispondere alle domande. La procura ha aperto un’indagine in relazione a un importo di 90.000 euro e ai presunti legami con la mafia nella zona di Palermo.

Salvatore Iacolino, ex manager del Policlinico di Messina, ha scelto di non rispondere alle domande dei pubblici ministeri della Procura di Palermo durante un’udienza svolta oggi, venerdì 13 marzo 2026. L’ex eurodeputato è stato iscritto nel registro degli indagati per concorso esterno in associazione mafiosa, accusato di aver favorito le attività imprenditoriali di Carmelo Vetro, boss originario di Favara. Nella dimora dell’indagato sono stati rinvenuti 90.000 euro in contanti durante una perquisizione, cifra che getta luce su un sistema di mazzette che collegava la criminalità organizzata alla pubblica amministrazione. L’inchiesta ha portato all’arresto anche del dirigente regionale Giancarlo Teresi, coinvolto nello scambio di favori con il capo mafia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

