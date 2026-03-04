Confiscati beni al prestanome di Matteo Messina Denaro | sequestrati covo e auto

La Guardia di Finanza ha confiscato beni appartenenti a un prestanome legato a Matteo Messina Denaro, tra cui un covo e un’auto. Il provvedimento riguarda un’indagine in corso e mira a sequestrare beni utilizzati per attività illecite. Le forze dell’ordine hanno eseguito le operazioni in diverse zone, portando al sequestro di proprietà riconducibili ai soggetti coinvolti.

Il provvedimento rappresenta un ulteriore tassello nell'azione di contrasto patrimoniale legata alla rete di fiancheggiatori che ha sostenuto il capomafia negli anni della sua irreperibilità. Nel dettaglio, sono stati definitivamente confiscati l'appartamento utilizzato come nascondiglio dal capomafia e l'automobile impiegata per i suoi spostamenti negli ultimi tempi della latitanza. Si tratta di beni considerati strettamente collegati alla permanenza in clandestinità del boss e ritenuti funzionali alla sua rete di protezione. Una misura che si affianca alla situazione giudiziaria già in essere: il geometra, infatti, si trova attualmente in carcere dove sta scontando una condanna a 14 anni di reclusione per associazione mafiosa.