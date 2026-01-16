Mafia tre anni dall’arresto del boss Matteo Messina Denaro

Da tv2000.it 16 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il terzo anniversario dell’arresto di Matteo Messina Denaro segna un momento importante nella lotta alla criminalità organizzata in Italia. Dopo la cattura, avvenuta tre anni fa, Denaro è deceduto pochi mesi dopo, lasciando un vuoto nel mondo mafioso. Questo anniversario invita a riflettere sull’evoluzione del fenomeno mafioso e sull’importanza della memoria delle azioni di contrasto condotte nel tempo.

Ricorre il terzo anniversario dell’arresto del boss mafioso Matteo Messina Denaro, morto pochi mesi dopo la cattura. Servizio di Luigi Ferraiuolo TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

