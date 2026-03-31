A Campobasso, le autorità hanno confermato che la morte di madre e figlia avvenuta durante il periodo natalizio non è stata causata da un’intossicazione, ma si tratta di un duplice omicidio avvenuto tramite avvelenamento con ricina. La Procura locale ha aperto un procedimento contro ignoti per duplice omicidio premeditato, senza ancora individuare i responsabili.

La Procura di Campobasso ha infatti aperto un nuovo fascicolo, al momento contro ignoti, per duplice omicidio premeditato. A far scattare la svolta sono stati gli accertamenti tossicologici eseguiti su campioni biologici: tracce della sostanza velenosa sarebbero state trovate nel sangue delle due vittime, sia negli esami effettuati in Italia sia in quelli svolti all’estero. A cambiare radicalmente il quadro dell’inchiesta è stato il ritrovamento della ricina, una potente tossina naturale contenuta nella pianta del ricino, una sostanza altamente pericolosa, capace di provocare morte cellulare bloccando la sintesi proteica dei ribosomi. In caso di ingestione, i primi sintomi possono essere nausea, vomito, diarrea e difficoltà respiratorie, ma il decorso può aggravarsi rapidamente fino al collasso di più organi e al decesso. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Campobasso, non era stata un’intossicazione, ma un duplice omicidio: madre e figlia sono state avvelenate con la ricina a Natale

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Mamma e figlia non sono morte per intossicazione: la Procura di Campobasso ora procede per "duplice omicidio pianificato" - facebook.com facebook