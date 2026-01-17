L’Italia che non cresce | il Pd parlerà della legge di bilancio alla Casa del Popolo di Sant’Egidio

Lunedì alle 20:45, alla Casa del Popolo di Sant’Egidio, il Pd organizza un’assemblea territoriale dedicata al tema “L’Italia che non cresce”. L’incontro è aperto a tutti e si propone di analizzare gli aspetti economici e sociali legati alla crescita del Paese, con un focus sulla legge di bilancio e sulle strategie future. Un’occasione per ascoltare e confrontarsi su questioni fondamentali per il nostro territorio e l’Italia intera.

"L'Italia che non cresce". E' questo il titolo dell'assemblea territoriale del Pd, aperta a tutti, che si terrà lunedì alle 20,45 alla Casa del Popolo di Sant'Egidio. Tra gli argomenti anche la legge di bilancio del governo. Introdurrà la serata Luciana Garbuglia, presidente dell'assemblea territoriale del Pd Cesenate. Parteciperanno il segretario della Federazione Pd Cesena Matteo Gozzoli, la consigliera regionale Francesca Lucchi, il parlamentare Andrea Gnassi e il senatore Daniele Manca. "Un momento aperto a tutti, pubblico e politico, per raccontare cosa sta succedendo davvero mentre il governo nazionale taglia e la regione Emilia-Romagna continua a scegliere di investire - comunicano dal Pd -.

