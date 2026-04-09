Una donna di 88 anni si è presentata in tribunale a Macerata per testimoniare contro la sua ex domestica, accusata di aver sottratto circa 8.000 euro in monili dal suo portagioie. La domestica, assunta come collaboratrice, è stata condannata dopo l’udienza. L’anziana vittima aveva notato la scomparsa degli oggetti nella sua camera da letto e ha deciso di procedere legalmente contro l’accusata.

MACERATA - Era stata assunta come collaboratrice domestica ma un giorno l’anziana che le aveva dato lavoro si era accorta che dal portagioie che aveva in camera da letto erano spariti circa 8.000 euro di gioielli. La 51enne di Montecassiano, è stata condannata a nove mesi di reclusione e 300 euro di multa, pena sospesa. Ma dovrà pagare una provvisionale di 5.000 euro all’anziana, parte civile con l’avvocato Silvia Vigoni. Ieri, nel giorno del suo 88esimo compleanno, la vittima era in aula per assistere alla discussione, è stata presente a tutte le udienze per seguire l’iter del procedimento in cui era persona offesa. La ricostruzione Il furto era stato scoperto il 7 giugno del 2022. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Macerata, ruba 8.000 euro di monili dal portagioie: condannata la domestica di Montecassiano. La vittima compie 88 anni e si presenta nell'aula del tribunale

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