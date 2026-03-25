In aula è stata presentata dal Movimento 5 Stelle una mozione di sfiducia contro la ministra Santanché. La richiesta riguarda una situazione che, secondo i promotori, si protrae da tre anni e che si chiede venga risolta con le dimissioni dell'attuale ministra. La mozione è stata depositata e formalizzata per essere inserita nel calendario delle discussioni.

“Chiediamo che sul calendario venga formalizzata una mozione che stiamo depositando di sfiducia nei confronti della ministra Santanché per chiedere che questo scempio che va avanti da tre anni giunga alla fine e che la ministra si dimetta”. Così il senatore del Movimento 5 stelle, capogruppo a Palazzo Madama, Luca Pirondini ha annunciato in Aula la mozione di sfiducia firmata M5s nei confronti di Daniela Santanché. Meloni “da tre anni difende la ministra Santanché”, si “prenda anche lei delle responsabilità e metta fine a questo balletto indecente “, ha proseguito. Secondo Pirondini la premier oggi ne chiede le dimissioni solo per questioni di di opportunità perché “dopo lo schiaffo del Referendum tenta di rifarsi il trucco facendo dimettere tutti quelli che stanno a fianco a lei”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Scempio che va avanti da tre anni, Santanché si dimetta”: l’annuncio in Aula del Movimento 5 stelle che presenta la mozione di sfiducia

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