Lutto a Palazzo Marino è morta la madre dell' assessora Alessia Cappello

A Palazzo Marino si registra una perdita improvvisa con la scomparsa della madre dell’assessora allo Sviluppo economico e alle politiche del lavoro del Comune di Milano. La notizia è stata comunicata ufficialmente e la famiglia si trova in lutto. La scomparsa è avvenuta nelle ultime ore, senza ulteriori dettagli sulle circostanze. La notizia ha suscitato cordoglio tra i colleghi dell’amministrazione comunale.

Un lutto improvviso ha colpito Palazzo Marino. Si è spenta la madre di Alessia Cappello, assessora allo Sviluppo economico e alle politiche del lavoro del Comune di Milano. Lo ha fatto sapere la stessa Cappello, con un lungo e commovente post affidato ai social. La lettera“Cara mamma, mentre sono. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Grave lutto per Michela Andreozzi: è morta la madre Licia“Sei stata tutto” ha scritto l'attrice e regista su Instagram accanto a una foto con la mamma alla quale era molto legata Un giorno di grande dolore...

Roberto Baggio in lutto, morta la madre Matilde: l’addio in un post sui socialRoberto Baggio ha annunciato sui social la morte della madre Matilde Reginato, avvenuta nella notte tra il 23 e il 24 gennaio.

Si parla di: Milano, taser alla polizia locale: a Palazzo Marino divisioni in maggioranza, i dem frenano e chiamano Sala; San Siro, in arrivo il ricorso contro il decreto di perquisizione e sequestro.

Lutto a Palazzo Marino, è morta la madre dell'assessora Alessia CappelloUn lutto improvviso ha colpito Palazzo Marino. Si è spenta la madre di Alessia Cappello, assessora allo Sviluppo economico e alle politiche del lavoro del Comune di Milano. Lo ha fatto sapere la ... milanotoday.it