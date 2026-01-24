Roberto Baggio in lutto morta la madre Matilde | l’addio in un post sui social

Roberto Baggio ha annunciato la perdita della madre, Matilde, attraverso un post su Instagram. La notizia ha suscitato cordoglio tra tifosi e colleghi, mentre la famiglia ha chiesto di rispettare il riserbo in questo momento di dolore. Un saluto semplice e rispettoso che testimonia il legame profondo tra il campione e la sua famiglia.

Roberto Baggio ha annunciato sui social la morte della madre Matilde Reginato, avvenuta nella notte tra il 23 e il 24 gennaio. Non sono state rese note le cause del decesso. Nel post pubblicato su Instagram l’ex calciatore ringrazia i genitori e pubblica una foto di famiglia. In poche ore sono arrivati messaggi di cordoglio. L’annuncio di Roberto Baggio e l’addio alla madre Matilde La foto pubblicata e i messaggi di cordoglio sui social Il legame familiare L’annuncio di Roberto Baggio e l’addio alla madre Matilde Roberto Baggio ha annunciato sui social la morte della madre, Matilde Reginato, pubblicando sul proprio profilo Instagram una foto di famiglia e un messaggio di saluto. 🔗 Leggi su Virgilio.it

«Cara Mamma, il tuo Amore mi ha dato la forza di scuotere l’Universo. Il mio debito di gratitudine verso te e Papà non finirà con questa vita!». Con un messaggio di saluto asciutto e affettuoso l'ex calciatore Roberto Baggio ha annunciato la morte della madre - facebook.com facebook

