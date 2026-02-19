Grave lutto per Michela Andreozzi | è morta la madre Licia

Licia Andreozzi, madre di Michela, è morta a causa di una grave malattia. La notizia ha sconvolto l’attrice e regista, che ha condiviso il dolore con un messaggio su Instagram. Michela ha scritto di aver perso una donna forte e presente nella sua vita, ricordando i momenti passati insieme. La sua scomparsa lascia un vuoto profondo, soprattutto per la famiglia e gli amici più stretti. La notizia si è diffusa rapidamente sui social, lasciando molti senza parole.

Un giorno di grande dolore per Michela Andreozzi, l’attrice, regista, sceneggiatrice e conduttrice radiofonica, ha annunciato la scomparsa della madre con un commovente post su Instagram. “Sei stata tutto”, ha scritto, accompagnando le parole con una foto che la ritrae insieme alla donna, a testimonianza del forte legame che le univa. Il toccante annuncio sui social. Giovedì 19 febbraio, sul suo profilo Instagram, Andreozzi ha condiviso la notizia con parole commoventi: “La nostra amatissima, amatissima, amatissima madre se ne è andata dolcemente questa mattina”, ha scritto aggiungendo immagini che immortalano momenti felici trascorsi insieme. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Grave lutto per Michela Andreozzi: è morta la madre Licia Lutto per Michela Andreozzi, è morta la mamma Licia: “Sei stata tutto”Michela Andreozzi ha annunciato su Instagram la perdita della madre Licia, scomparsa all’età di 78 anni. Lutto per l’attrice Michela Andreozzi, è morta la mamma: “Sei stata tutto”L’attrice Michela Andreozzi ha annunciato su Instagram la morte della madre, avvenuta ieri pomeriggio. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: George Clooney e Amal a Milano per le Olimpiadi. E lui scherza con i fotografi: Mettetemi i filtri per farmi più giovane; Olimpiadi, biathlon: Maren Kirkeeide d’oro nella sprint, 23ª Michela Carrara; Morto il giornalista Michele Albanese, da anni sotto scorta per le inchieste sulla 'ndrangheta - FNSI; Lutto nel giornalismo calabrese: è morto a 63 anni Michele Albanese. Lutto per Michela Andreozzi, è morta la mamma Licia: Sei stata tuttoLutto per Michela Andreozzi: l'attrice e conduttrice radiofonica, con un post pubblicato su Instagram, ha annunciato la morte della madre Licia. Se ne è andata dolcemente questa mattina, ha scritto ... fanpage.it "Se ne è andata dolcemente questa mattina", Lutto per Michela Andreozzi. Il messaggio di dolore dell'attrice facebook