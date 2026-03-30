L’Unieuro 2.015 si prepara a tornare in campo sabato alle 20,30 contro Roseto al Palafiera, in una partita che si svolgerà senza la presenza dei tifosi ospiti. Per l’incontro, è stato disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Teramo. La partita si svolge alla vigilia di Pasqua e segue la recente sconfitta a Scafati.

Dopo il ko a Scafati, l'Unieuro 2.015 tornerà in campo sabato alle 20,30 per la sfida contro Roseto. E' stato disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Teramo. Per i tifosi biancorossi è già aperta la prevendita dei biglietti: la società ricorda ai propri tifosi che, secondo il “Protocollo d’intesa per l’introduzione di misure organizzative relative ai campionati maschili di serie A, A2 e B” siglato da Fip, Lba e Lnp con l’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, è stato disposto l’obbligo del biglietto nominale per l’acquisto dei tagliandi relativi alle singole partite. Sulla base di... 🔗 Leggi su Forlitoday.it

© Forlitoday.it - Per l'Unieuro una vigilia di Pasqua al Palafiera contro Roseto: trasferta vietata ai tifosi ospiti

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