L' Unieuro ritrova il sorriso al Palafiera | pesante vittoria contro Torino con brivido finale

L’Unieuro Forlì torna alla vittoria davanti al proprio pubblico, superando con fatica Torino nel match infrasettimanale. La partita si è conclusa con un risultato importante, anche se caratterizzata da un finale emozionante. Una vittoria che risolleva il morale della squadra e permette di proseguire con maggiore fiducia nel campionato. La prestazione, seppur non priva di difficoltà, ha dimostrato l’impegno dei giocatori e l’importanza di giocare in casa.

L'Unieuro Forlì con non poca sofferenza ritrova finalmente il successo davanti al pubblico di casa. Nel turno infrasettimanale, davanti a 2.288 spettatori al Palafiera, la squadra di coach Antimo Martino supera la Reale Mutua Torino con il punteggio di 74-69, al termine di una gara decisa da uno straordinario terzo quarto.

