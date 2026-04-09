La Casa Bianca ha risposto duramente a un commento di un attore, che aveva accusato pubblicamente il protagonista di una famosa serie televisiva di aver commesso crimini di guerra con i suoi film. La reazione ufficiale è arrivata dopo che l’attore aveva espresso un giudizio negativo sul lavoro dell’attore, definendolo un criminale di guerra per le sue interpretazioni cinematografiche. La polemica si inserisce in un quadro di tensione tra alcune figure pubbliche e l’amministrazione.

Donald Trump ormai ci ha abituati alle sue repliche, spesso furibonde, contro esponenti politici, ma anche artisti. Ne sa qualcosa Bruce Springsteen appellato come “prugna secca”, proprio dal leader statunitense. Stavolta è toccato a George Clooney, seppur per interposta persona. L’attore, ospite l’8 aprile dell’evento “Dialoghi sul Talento” organizzato da Fondazione Crc al Palazzetto dello Sport di Cuneo, tra i tanti argomenti aveva detto la sua sul presidente americano. “Alcuni sostengono Trump e va benissimo, ma se c’è qualcuno che come ieri dice che vuole porre fine alla civiltà questo è un crimine di guerra – l’affondo di Clooney in riferimento al conflitto con l’Iran – Puoi comunque sostenere il punto di vista dei conservatori ma ci deve essere un confine alla decenza, e noi non dobbiamo attraversarlo”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “L’unica persona che sta commettendo crimini di guerra è George Clooney per i suoi film orribili”: la Casa Bianca risponde a muso duro all’attore

Teheran risponde a muso duro a TrumpTeheran risponde a Washington sulla sorte dello Stretto di Hormuz, dopo il raid degli Stati Uniti sull’isola di Kharg.

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George Clooney Bringing Out His Wife To Mansion #georgeclooney

Temi più discussi: Scontro Clooney-Trump. Casa Bianca: L'unica persona che commette crimini di guerra è George Clooney con i suoi orribili film; George Clooney attacca Trump, Casa Bianca risponde: I crimini di guerra sono i tuoi film; George Clooney a Cuneo incontra i giovani studenti e attacca il presidente Donald Trump: Voler porre fine a una civiltà è un crimine di guerra. C’è un limite alla decenza; George Clooney a Cuneo, incontro con gli studenti al Palazzetto dello Sport.

La polemica tra Clooney e Trump per colpa di Cuneo. Il presidente americano: «L’unica persona che commette crimini di guerra è lui, per i suoi film orribili»A Cuneo, durante un incontro con gli studenti, l'attore aveva dichiarato: «Se qualcuno dice di voler porre fine a una civiltà, quello è un crimine di guerra». La replica della Casa Bianca in una nota ... torino.corriere.it

Ecco cosa si sono detti Botta e risposta fra George Clooney e la Casa Bianca, l'attore sbotta: «Basta insulti infantili»La Casa Bianca, tramite Steven Cheung, risponde insultando le capacità attoriali di Clooney. L’attore replica invitando a un dibattito serio sulla crisi internazionale e ironizza sui propri film, ... bluewin.ch

George Clooney incontra gli studenti italiani. Nell'evento organizzato a Cuneo, l'attore ha parlato di Trump e guerra x.com

La Casa Bianca ha attaccato George Clooney per le critiche alle minacce di Trump all’Iran: «L’unico a commettere crimini di guerra è Clooney, per i suoi film e la pessima recitazione». L’attore ha replicato parlando di «insulti infantili». https://l.euronews.co - facebook.com facebook