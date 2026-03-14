Teheran risponde a muso duro a Trump

Teheran ha reagito duramente a Washington riguardo alla situazione nello Stretto di Hormuz, dopo che gli Stati Uniti hanno effettuato un raid sull’isola di Kharg. La risposta iraniana si è fatta sentire in modo deciso, senza lasciare spazio a fraintendimenti, e si inserisce nel quadro delle tensioni tra i due paesi sulla gestione delle rotte strategiche e delle attività militari nella regione.

Teheran risponde a Washington sulla sorte dello Stretto di Hormuz, dopo il raid degli Stati Uniti sull’isola di Kharg. L’area del Golfo Persico vede ancora lontana qualsiasi ipotesi di stabilizzazione. “Lo Stretto di Hormuz non si aprirà e nessuna nave americana ha il diritto di entrare nel Golfo. La sicurezza sarà garantita solo con il ritiro degli Stati Uniti dal Golfo”, ha dichiarato Mohsen Rezaei, membro del Consiglio iraniano per la Sicurezza degli interessi del regime. “La guerra finirà quando riceveremo tutti i nostri risarcimenti dagli Stati Uniti e quando avremo una piena garanzia per il nostro futuro, che non potrà essere realizzata senza il ritiro degli Stati Uniti dal Golfo”, ha sottolineato Rezaei. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Teheran risponde a muso duro a Trump Articoli correlati Leggi anche: Patrick Mouratoglou risponde a muso duro a Tsonga: “Sopravvaluta la sua generazione quando parla di Sinner e Alcaraz” Groenlandia, i partiti a muso duro contro Trump: “Non vogliamo diventare americani”ABBONATI A DAYITALIANEWS La presa di posizione unanime della politica groenlandese La Groenlandia respinge con fermezza le dichiarazioni di Donald... Iran, regime contro manifestanti: Trump valuta attacco