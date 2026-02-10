Questa mattina a Napoli si tiene la presentazione del libro

Un dialogo interdisciplinare sul fine vita e sull’accompagnamento alla morte. Sabato 21 febbraio alle ore 11.00, presso il Teatro Diana di Napoli, si terrà la presentazione del libro Lasciatemi morire in pace (Santelli Editore) della Dott.ssa Antonella Staglianò, dirigente medico di Anestesia e Rianimazione ed ECMO dell’Azienda dei Colli e del Prof. Dott. Pasquale Bacco, medico legale e docente presso l’Università eCampus. Un’opera di approfondimento dedicata al tema del fine vita e all’accompagnamento della persona nel processo del morire. Il libro affronta con rigore e sensibilità le trasformazioni che il concetto di morte ha attraversato con l’evoluzione della società e della scienza, riaffermando un principio fondamentale: la persona morente ha diritto ad essere accompagnata nella definizione e nella realizzazione del proprio progetto di vita fino alla fine, attraverso un percorso di cura rispettoso della volontà, della dignità e della qualità della vita residua. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Napoli, presentazione del libro Lasciatemi morire in pace: etica, medicina e diritto nel fine vita

Approfondimenti su Napoli Presentazione

Mercoledì 18 dicembre alle 16:30, presso il Palazzo della Cultura di Catania, si terrà la presentazione del libro 'Napoli Infinita', scritto da Sabato De Sarno e pubblicato da Cratèra in collaborazione con NSS edicola.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Napoli Presentazione

Argomenti discussi: Rubati al tempo, a Napoli la presentazione del libro di Marianna Pepe; Napoli, presentazione del libro Giorgia, la figlia del popolo di Italo Bocchino al Circolo del tennis; Napoli, alla Mondadori la presentazione de I bambini di nessuno di Giuseppe Petrarca - Unimpresa; NAPOLI: Presentazione del libro Sguardi sul Contemporaneo 1 di Maurizio Vitiello, edito da La Valle del Tempo 2026. Con proiezioni di immagini e reading a cura delle attrici Anna e Clara Bocchino e dell'attore Tommaso Tuccillo.

Il libro e la mostra su Ascarelli al Maschio Angioino, Corrado Ferlaino: «Prima delle partite del Napoli pregavo sulla tomba di Ascarelli»Nel corso dell’incontro, l’ex presidente del Napoli Calcio Corrado Ferlaino ha raccontato per la prima volta un gesto privato e carico di significato: prima delle partite più importanti della squadra ... ilgazzettinovesuviano.com

Scacco alla camorra, a Napoli presentazione del libro su ErcolanoSi intitola Scacco alla camorra, il libro di Ciro Formisano (edito da Guida Editori) che verrà presentato domani (giovedì 29 gennaio 2026, alle 18) nella Libreria Feltrinelli di piazza dei Martiri ... ansa.it

Napoli, presentazione del libro di Antonella Staglianò e Pasquale Bacco #Napoli facebook

Domani a Napoli presentazione del volume 1/2026 di MicroMega “Dei delitti e delle pene. Carcere e penalità nel XXI secolo” x.com