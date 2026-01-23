È stata tutta vita a Podenzano la presentazione del libro di Valentina Mastroianni

Il 4 febbraio 2026 alle 21, presso la palestra comunale di via Lombardelli 16 a Podenzano, si terrà la presentazione del libro di Valentina Mastroianni, intitolato

Mercoledì 4 febbraio 2026 alle ore 21 la palestra comunale di via Lombardelli 16 a Podenzano ospiterà la presentazione del libro "È stata tutta vita. Cesare, il viaggio che ci ha cambiato il cuore" di Valentina Mastroianni. Protagonista della serata sarà Valentina Mastroianni, autrice e divulgatrice italiana che ha scelto di trasformare il racconto personale in uno strumento di consapevolezza e dialogo. Attraverso i social, Mastroianni ha iniziato a condividere la storia dei suoi figli, soffermandosi in particolare su quella di Cesare: un racconto autentico e intenso, capace di parlare di dolore ma anche di amore, resilienza e speranza.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

“È stata tutta vita" non è solo un libro, ma un atto d’amore. Valentina Mastroianni racconta suo figlio Cesare, Cece, e il congedo più difficile: quello di una madre dal suo bambino. Una storia di dolore, sì, ma soprattutto di ciò che conta davvero A @dibuonm x.com